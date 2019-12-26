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В Киеве установили подозреваемого в нападении на журналиста на суде по делу Шеремета

В Киеве установили подозреваемого в нападении на журналиста на суде по делу Шеремета

Киев  •  УНН

 • 12378 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Проект сообщения о подозрении следователи направили для согласования в прокуратуру. Об этом сообщили УНН в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

"24 декабря к правоохранителям обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области", - отметили в полиции.

Как отмечается, ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.

"Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру", - добавили правоохранители.

Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов.

Ранее полиция начала производство из-за нападения на журналистов на суде по делу Шеремета.

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