В Киеве установили подозреваемого в нападении на журналиста на суде по делу Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полицейские установили подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Проект сообщения о подозрении следователи направили для согласования в прокуратуру. Об этом сообщили УНН в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.
"24 декабря к правоохранителям обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области", - отметили в полиции.
Как отмечается, ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.
"Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру", - добавили правоохранители.
Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов.
Ранее полиция начала производство из-за нападения на журналистов на суде по делу Шеремета.