Поліція почала провадження через напад на журналістів на суді у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на журналістів під час судового засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це пише УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції України.
"Сьогодні до столичної поліції звернулися троє журналістів із заявами щодо вчинення відносно них протиправних дій. Слідчі, провівши першочергову перевірку, розпочали кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо журналістів", - йдеться у повідомленні.
“Моя позиція — чітка і принципова: будь-які прояви агресії чи застосування сили до журналістів — неприпустимі. Ми живемо в демократичній країні, де не може бути утисків свободи слова. Наше завдання — гарантування безпеки журналістів та доступ громадян до інформації. Тому всім фактам застосування сили та перешкоджання професійній діяльності представників ЗМІ приділяється посилена увага. Хід розслідування цих злочинів перебуває на контролі керівників територіальних підрозділів”, — додав голова Національної поліції України Ігор Клименко.
У відомстві додали, що на всі такі факти поліція реагуватиме негайно.
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Нагадаємо, напередодні журналіста Андрія Павловського викликали на допит у справі про вбивство Павла Шеремета.
Як писав УНН, Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.