Поліція почала провадження через напад на журналістів на суді у справі Шеремета

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на журналістів під час судового засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це пише УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції України.