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Українського журналіста викликали на допит у справі про вбивство Шеремета

Українського журналіста викликали на допит у справі про вбивство Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Журналіста Андрія Павловського викликали на допит у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це сам Павловський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, передає УНН.

"Для мене тільки що стало певною несподіванкою, що подзвонили з головного слідчого управління і хочуть передати повістку, знову викликають на допит у справі вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, що в день, коли вбили Павла Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні, знімала сюжет про те, куди зникли пам'ятники, хотіла записати (мера Києва Віталія - ред.) Кличка, і почула вибух", - сказав Павловський.

За словами журналіста, з Кличком ніхто не домовлявся, і ніхто не знав, що з ним хочуть записати матеріал.

"Вона почула вибух, побігла на цей вибух і зняла автомобіль, який вже горів. Зараз, через весь цей час, хочуть викликати на слідчі дії. Що це за слідчі дії і як це буде відбуватися, я буду повідомляти в наступних відео", - додав він.

Як раніше повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва заарештував ветерана АТО і музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт. Також, заарештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.

Також повідомлялося, що на минулому тижні правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко.

Правоохоронці минулого тижня заявили про те, що перед обшуком в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко попросив брата дружини винести з приміщення міну.

Також нагадаємо, поліція виявила міну МОН-50 в напіврозібраному стані під час додаткових обшуків у справі Шеремета.

20 грудня Київська апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО і музиканта Антоненка.

Також 20 грудня в Київському апеляційному суді не почався в призначений час розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрбваною у справі вбивства Павла Шеремета.

Пізніше в той же день спецназівці штурмували зал Київського апеляційного суду, де мало відбутися засідання щодо Кузьменко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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