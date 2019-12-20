Справа вбивства Шеремета: суд щодо Кузьменко перенесли, адвокати вирішили не розходитися

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Київському апеляційному суді не розпочався у призначений час розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, засідання перенесли, але адвокати вирішили не розходитися. Про це повідомив адвокат підозрюваної Владислав Добош у Facebook, передає УНН.