Справа вбивства Шеремета: суд щодо Кузьменко перенесли, адвокати вирішили не розходитися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Київському апеляційному суді не розпочався у призначений час розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, засідання перенесли, але адвокати вирішили не розходитися. Про це повідомив адвокат підозрюваної Владислав Добош у Facebook, передає УНН.
Так, засідання вирішили перенести на вівторок, 24 грудня.
"З суду ніхто не розходиться! Не з'явилися прокурори, що я і передбачав! Але, мені все одно, поки не буде розглянуто по суті справу, я звідси не вийду! Нехай знайдуть одного з тисяч прокурорів в Україні!" - написав при цьому Добош.
Водночас, як видно з відео з місця події, Юлія Кузьменко досі перебуває у приміщенні суду - у скляній "клітці".
Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 грудня, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.
Додамо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року. Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.