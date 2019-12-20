Справа вбивства Шеремета: розгляд апеляції Антоненка перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, засідання мало розпочатися о 9:30 у п'ятницю, утім, у зв'язку із відсутністю прокурорів, розгляд справи Антоненка перенесли на 12:20 23 грудня.
Своєю чергою, представник сторони захисту, адвокат Станіслав Кулик у коментарі УНН повідомив, що засідання перенесли "через неявку прокурора та не доставлення Андрія з ІТТ".
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Раніше у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.