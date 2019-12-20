Дело убийства Шеремета: рассмотрение апелляции Антоненко перенесли

Так, заседание должно было начаться в 9:30 в пятницу, впрочем, в связи с отсутствием прокуроров, рассмотрение дела Антоненко перенесли на 12:20 23 декабря.

В свою очередь, представитель стороны защиты, адвокат Станислав Кулик в комментарии УНН сообщил, что заседание перенесли "из-за неявки прокурора и не доставленные Андрея с ИТТ".

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.