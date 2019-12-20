Дело убийства Шеремета: суд по Кузьменко перенесли, адвокаты решили не расходиться

Так, заседание решили перенести на вторник, 24 декабря.

"С суда никто не расходится! Не явились прокуроры, что я и предсказывал! Но, мне все равно, пока не будет рассмотрено по существу дело, я отсюда не выйду. Пусть найдут одного из тысяч прокуроров в Украине!" - написал при этом Добош.

В то же время, как видно из видео с места происшествия, Юлия Кузьменко до сих пор находится в помещении суда - в стеклянной "клетке".

Напомним, ранее сегодня, 20 декабря, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

Добавим, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года. Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.