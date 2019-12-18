Поліція оприлюднила нові докази в справі про вбивство Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перед обшуком у квартирі підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає УНН.
Так, за інформацією правоохоронців, скориставшись правом зателефонувати адвокату, Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири.
У поліції повідомили, що 13 грудня у результаті слідчих дій під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.
Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху, який,зі слів правоохоронців, є братом дружини Антоненка, що проживає спільно із ним, залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу. У поліції призначили комплексну експертизу, у тому числі молекулярну.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Як повідомляв УНН, минулого тижня правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремета.