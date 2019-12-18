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Полиция обнародовала новые доказательства по делу об убийстве Шеремета

Полиция обнародовала новые доказательства по делу об убийстве Шеремета

Киев  •  УНН

 • 80064 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину. Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, по информации правоохранителей, воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться забрал ли он вещь из квартиры.

В полиции сообщили, что 13 декабря в результате следственных действий во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа, который, по словам правоохранителей, является братом жены Антоненко, проживающего совместно с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала. В полиции назначили комплексную экспертизу, в том числе молекулярную.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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