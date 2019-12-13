Поліція виявила міну під час додаткових обшуків у справі Шеремета

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поліція вночі провела додаткові обшуки у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета під час яких була виявлена міна МОН-50 в напіврозібраному стані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.