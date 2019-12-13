Поліція виявила міну під час додаткових обшуків у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поліція вночі провела додаткові обшуки у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета під час яких була виявлена міна МОН-50 в напіврозібраному стані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
За словами Арсена Авакова, міну намагався приховати підозрюваний Антоненко під час обшуку.
"Антоненко написав: "Терміново йди в квартиру і забери цю зелену штуку"... І брат його дружини забирає цю "штуку" і забирає з квартири. Ми відстежили, хто ця людина. Тому вночі були проведені два невідкладних обшуки. Вночі були обшуки у двох волонтерів, там нічого не знайшли ... і третя адреса ... міна МОН-50, яка знаходиться в напівзібраному стані", - сказав Аваков.
За словами міністра, в міні був відсутній тротил і вибухівка була в неробочому стані.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.