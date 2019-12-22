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Украинского журналиста вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета

Украинского журналиста вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета

Киев  •  УНН

 • 19126 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом сам Павловский сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передаёт УНН.

“Для меня только что стало определённой неожиданностью, что позвонили из главного следственного управления и хотят передать повестку, снова вызывают на допрос в деле по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что в день, когда убили Павла Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет про то, куда исчезли памятники, хотела записать (мера Киева Виталия — ред.) Кличко, и услышала взрыв”, — сказал Павловский.

По словам журналиста, с Кличко никто не договаривался, и никто не знал, что с ним хотят записать материал.

“Она услышала взрыв, побежала на этот взрыв и сняла автомобиль, который уже горел. Сейчас, спустя всё это время, хотят вызвать на следственные действия. Что это за следственные действия и как это будет происходить, я буду сообщать в следующих видео”, — добавил он.

Как ранее сообщал УНН, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года. 

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Также сообщалось, что на прошлой неделе правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Правоохранители на прошлой неделе заявили о том, что перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину. 

Также напомним, полиция обнаружила мину МОН-50 в полуразобранном состоянии во время дополнительных обысков по делу Шеремета. 

20 декабря Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Антоненко. 

Также 20 декабря в Киевском апелляционном суде не началось в назначенное время рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является пидозреваемой по делу убийства Павла Шеремета.

Позже в тот же день спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где должно было состояться заседание в отношении Кузьменко.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 

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