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Дело Шеремета: спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда и вывели Кузьменко

Дело Шеремета: спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда и вывели Кузьменко

Киев  •  УНН

 • 15615 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Спецназовцы штурмовали зал Киевского апелляционного суда, где сегодня должно было состояться заседание в отношении детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Влад Добош во время прямой трансляции на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, на видеозаписи адвоката видно, как спецназовцы заходят в зал суда. Защитники и активисты, которые пришли поддержать Кузьменко, назвали действия силовиков "штурмом".

Несмотря на сопротивление, спецназовцы начали оттеснять людей, чтобы вывезти подозреваемую в СИЗО. Впоследствии им удалось освободить судебный зал и коридор и конвой вывез Кузьменко в СИЗО.

Как сообщал УНН, суд по Кузьменко перенесли, адвокаты решили не расходиться.

Напомним, 20 декабря Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

Добавим, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года. Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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