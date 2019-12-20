Справа Шеремета: спецпризначенці штурмували зал Апеляційного суду і вивели Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Спецназівці штурмували зал Київського апеляційного суду, де сьогодні мало відбутися засідання щодо дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, на відеозапису адвоката видно, як спецпризначенці заходять до зали суду. Захисники та активісти, які прийшли підтримати Кузьменко назвали дії силовиків "штурмом".
Попри спротив, спецпризначенці почали відтісняти людей, щоб відвезти підозрювану до СІЗО. Згодом їм вдалось звільнити судову залу та коридор і конвой вивіз Кузьменко до СІЗО.
Як повідомляв УНН, суд щодо Кузьменко перенесли, адвокати вирішили не розходитися.
Нагадаємо, 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.
Додамо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року. Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.