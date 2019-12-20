Справа Шеремета: спецпризначенці штурмували зал Апеляційного суду і вивели Кузьменко

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Спецназівці штурмували зал Київського апеляційного суду, де сьогодні мало відбутися засідання щодо дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.