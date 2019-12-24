Полиция начала производство из-за нападения на журналистов на суде по делу Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на журналистов во время судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.
“Сегодня в столичную полицию обратились трое журналистов с заявлениями о совершении в отношении них противоправных действий. Следователи, проведя первоочередное проверку, начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении журналистов”, — говорится в сообщении.
“Моя позиция — четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам — недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствование профессиональной деятельности представителей СМИ уделяется усиленное внимание. Ход расследования этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений”, — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
В ведомстве добавили, что на все такие факты полиция будет реагировать немедленно.
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Напомним, накануне журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.
Как писал УНН, Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.