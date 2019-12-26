У Києві встановили підозрюваного у нападі на журналіста на суді у справі Шеремета

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Проект повідомлення про підозру слідчі скерували для погодження у прокуратуру. Про це УНН повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.