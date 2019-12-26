У Києві встановили підозрюваного у нападі на журналіста на суді у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де слухалася справа про вбивство журналіста Павла Шеремета. Проект повідомлення про підозру слідчі скерували для погодження у прокуратуру. Про це УНН повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.
"24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення відносно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного із нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області", - відзначили у поліції.
Як зазначається, раніше молодик уже мав проблеми із законом: у 2016 році напав із ножем на киянина.
"Наразі слідчі підготували проект підозри фігуранту та скерували документ для погодження у прокуратуру", - додали правоохоронці.
Слідчі дії тривають. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх осіб, які вчиняли протиправні дії відносно журналістів.
Раніше поліція почала провадження через напад на журналістів на суді у справі Шеремета.