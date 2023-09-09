В Киеве в результате пожара в квартире погибла женщина

Детали

Вызов о пожаре в квартире по адресу ул. Петра Скоропадского, 33, что в Голосеевском районе, поступил вечером в субботу.

По прибытию на место спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 1 этаже 10 этажного жилого дома. В сильно задымленной квартире, ГСЧС нашли двух человек и передали медикам, после чего сразу приступили к тушению.

В 20:25 возгорание было локализовано на площади 20 кв.м, а в 20:38 - ликвидировано.

К сожалению, есть пострадавший мужчина с признаками отравления продуктами горения, и погибшая женщина – владельцы квартиры.

Дополнение

На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 чел. личного состава. Причины пожара устанавливают правоохранители.

Напомним

В Одессе в результате пожара в двухэтажном жилом доме пострадал мужчина и четыре ребенка. Вероятная причина возгорания – аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.





