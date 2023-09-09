У Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка

Деталі

Виклик про пожежу в квартирі за адресою вул. Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі, надійшов ввечері у суботу .

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що загоряння сталося в квартирі на 1 поверсі 10 поверхового житлового будинку. У сильно задимленій квартирі, ДСНС знайшли двох осіб та передали медикам, після чого відразу приступили до гасіння.

О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано.

На жаль, є постраждалий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, та загибла жінка – власники квартири.

Доповнення

На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чол. особового складу. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо

В Одесі внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку постраждав чоловік та чотири дитини. Ймовірна причина загоряння – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.





