В Киеве разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу: подозреваются должностные лица ВЛК

Детали

Известно, что сотрудники ТЦК выдавали мужчинам заключения военно-врачебной комиссии. Эти документы позволяли мужчинам выехать за границу. Уклонистов, которые получали такие незаконные услуги, инструктировали о поведении при пересечении государственной границы Украины.

За уклонение от мобилизации мужчины платили 11 тысяч долларов. Деньги распределялись между всеми подозреваемыми.

Трое участников схемы задержаны. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что через 2-3 недели будут обнародованы имена всех уклонистов, которые выехали из Украины по поддельным справкам.