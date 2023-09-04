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В Киеве разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу: подозреваются должностные лица ВЛК

Киев • УНН

 • 518617 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, которая работала благодаря чиновникам столичной ВВК и ТЦК. За уклонение от мобилизации мужчины платили 11 тысяч долларов, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Известно, что сотрудники ТЦК выдавали мужчинам заключения военно-врачебной комиссии. Эти документы позволяли мужчинам выехать за границу. Уклонистов, которые получали такие незаконные услуги, инструктировали о поведении при пересечении государственной границы Украины.

За уклонение от мобилизации мужчины платили 11 тысяч долларов. Деньги распределялись между всеми подозреваемыми.

Трое участников схемы задержаны. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что через 2-3 недели будут обнародованы имена всех уклонистов, которые выехали из Украины по поддельным справкам.

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