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Імена всіх ухилянтів, які з підробними довідками виїхали з України, будуть оприлюднені через 2-3 тижні - Данілов

Імена всіх ухилянтів, які з підробними довідками виїхали з України, будуть оприлюднені через 2-3 тижні - Данілов

Київ • УНН

 • 792396 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що через 2-3 тижні будуть оприлюднені імена всіх ухилянтів, які виїхали з України за підробленими довідками, передає УНН.

Деталі

"На превеликий жаль, дехто вирішив скористатися можливістю виписувати собі документи на непридатність до служби в армії, що є абсолютно прикрою ситуацією під час війни", — сказав Данілов в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, деякі ухилянти від мобілізації, щоб уникнути служби в армії, платили хабарі лікарям. У відповідь лікарі видавали їм довідки про відсутність однієї нирки. Ще частіше, щоб визнати призовника непридатним до служби, лікарі ставили йому один і той самий діагноз.

"Вони не утруднювались. Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90% був виявлений один і той самий діагноз. Вони записані на автоматі. Все це буде підлягати перевірці в законному порядку. Якщо людина дійсно непридатна, їй немає чого боятися", — підкреслив Олексій Данілов.

Він запевнив, якщо буде встановлено провину лікарів, які видавали підроблені довідки, - їхні імена, а також імена тих, хто їх отримував, будуть оприлюднені після завершення перевірки.

«Якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, а після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога», — додав він.

Він зазначив, що остаточні результати перевірки стануть відомі через 2-3 тижні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Серед рішень, зокрема, провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

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