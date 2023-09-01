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Имена всех уклонистов, которые с поддельными справками выехали из Украины, будут обнародованы через 2-3 недели - Данилов

Имена всех уклонистов, которые с поддельными справками выехали из Украины, будут обнародованы через 2-3 недели - Данилов

Киев • УНН

 • 792394 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что через 2-3 недели будут обнародованы имена всех уклонистов, выехавших из Украины с поддельными справками, передает УНН.

Детали

"К большому сожалению, некоторые решили воспользоваться возможностью выписывать себе документы на непригодность к службе в армии, что является абсолютно досадной ситуацией во время войны", — сказал Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, некоторые уклоняющиеся от мобилизации, чтобы избежать службы в армии, платили взятки врачам. В ответ врачи выдавали им справки об отсутствии одной почки. Еще чаще, чтобы признать призывника непригодным к службе, врачи ставили ему один и тот же диагноз.

"Они не затруднялись. Если была сформирована та или иная группа, у них почти в 90% был выявлен один и тот же диагноз. Они записаны на автомате. Все это будет подлежать проверке в законном порядке. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться", - подчеркнул Алексей Данилов.

Он заверил, если будет установлена вина врачей, которые выдавали поддельные справки, - их имена, а также имена получавших их будут обнародованы после завершения проверки.

«Если так произошло, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, а после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно просто посмотреть, что произошло. Может быть, вам нужна помощь», — добавил он.

Он отметил, что окончательные результаты проверки станут известны через 2-3 недели.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям. Среди решений, в частности, провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

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