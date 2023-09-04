У Києві викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон: підозрюються посадовці ВЛК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, яка працювала завдяки посадовцям столичної ВЛК та ТЦК. За ухилення від мобілізації чоловіки платили 11 тисяч доларів, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Відомо, що співробітники ТЦК видавали чоловікам висновки військово-лікарської комісії. Ці документи дозволяли чоловікам виїхати за кордон. Ухилянтів, які отримували такі незаконні послуги, інструктували щодо поведінки під час перетину державного кордону України.
За ухилення від мобілізації чоловіки платили 11 тисяч доларів. Гроші розподілялися між усіма підозрюваними.
Трьох учасників схеми затримано. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що через 2-3 тижні будуть оприлюднені імена всіх ухилянтів, які виїхали з України за підробленими довідками.