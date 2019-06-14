В Киеве вечерние пробки парализовали движение авто

По данным сервиса, максимальный уровень заторов наблюдается на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, Елена Телига, Семена Скляренко, Сечевых Стрельцов, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, проспекте Победы, Большой окружной дороге.

Значительное затруднение движения заметно на улицах Вячеслава Чорновола, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, Владимирском спуске, бульварах Тараса Шевченко, Леси Украински и Дружбы народов, улицах Николая Василенко, Богатырской, Нижний Вал.

На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной Здолбуновской, Евгения Сверстюка, бульваре Перова, проспекте Соборности, Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.

На мосту Патона, Метро, на Южном и Северном мостах пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.

Напомним, под Киевом в ДТП попала грузовик с коровами.