У Києві вечірні затори паралізували рух авто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальний рівень заторів спостерігається на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Новокостянтинівській, Олени Теліги, Семена Скляренка, Січових Стрільців, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі.
Значне ускладнення руху помітне на вулицях В’ячеслава Чорновола, Саксаганського, Повітрофлотському проспекті, Володимирському узвозі, бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби народів, вулицях Миколи Василенка, Богатирській, Нижній Вал.
На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, бульварі Перова, проспекті Соборності, Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе.
На мосту Патона, Метро, на Південному та Північному мостах затори спостерігаються у бік лівого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, під Києвом у ДТП потрапила вантажівка з коровами.