Під Києвом у ДТП потрапила вантажівка з коровами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні о 07:10 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Васильків, поворот на вул.Донбасівська. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з опорою електромережі.
Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце пригоди, деблокували водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.
На місці події працювало 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Як повідомляв УНН, у Польщі в ДТП загинули троє українців.