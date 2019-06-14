Под Киевом в ДТП попал грузовик с коровами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня в 07:10 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в г. Васильков, поворот на вул.Донбасивська. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
На место вызова было направлено отделение 29-й Государственной пожарно-спасательной части г..Васильков.
По прибытию на место вызова было установлено, что во время движения водитель грузового автомобиля, который перевозил рогатый скот, не справился с управлением автомобилем и совершил столкновение с опорой электросети.
В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте.
Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, деблокировали водителя и пассажира из поврежденного автомобиля.
На месте происшествия работало 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Как сообщал УНН, в Польше в ДТП погибли трое украинцев.