В Киеве обломки сбитой вражеской цели попали в квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 10 веренся. УНН. В Шевченковском районе столицы во время вражеской атаки БПЛА обломки сбитого дрона попали в квартиру. Об этом сообщает Киевская МВА, пишет УНН.
Детали
В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома, в результате чего вспыхнул пожар. Однако хозяева квартиры самостоятельно потушили огонь.
Также отмечается, что осколки упали на нежилое помещение у Дарницком районе.
Дополнение
В результате вражеской атаки БПЛА на Киев и удачной работы ПВО было зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.