В Киеве обломки сбитой вражеской цели попали в квартиру

Детали

В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома, в результате чего вспыхнул пожар. Однако хозяева квартиры самостоятельно потушили огонь.

Также отмечается, что осколки упали на нежилое помещение у Дарницком районе.

Дополнение

В результате вражеской атаки БПЛА на Киев и удачной работы ПВО было зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.