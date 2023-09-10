У Києві уламки збитої ворожої цілі влучили у квартиру

Деталі

У Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку, унаслідок чого спалахнула пожежа. Проте господарі квартири самотужки загасили вогонь.

Також зазначається, що у Дарницькому районі уламки впали на нежитлову будівлю.

Доповнення

Унаслідок ворожої атаки БПЛА на Київ та вдалої роботи ППО було зафіксовано падіння уламків у трьох районах столиці.