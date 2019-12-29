В Киеве три мужчины снимали детей в порно

“Во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайт видео, на которых сняты 143 сцены сексуального характера. В создании порнофильмов и фотографий негодяи использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители смогли собрать достаточно доказательств, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.

“В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах”, — добавили в пресс-центре полиции.

Отмечается, что одного человека суд взял под стражу. “Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего — объявили в международный розыск и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской преступная группа создавала и продавала детское порно.