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В Киеве три мужчины снимали детей в порно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Полиция Полтавской области направила в суд обвинительные акты относительно трех мужчин фигурантов, которые снимали в порнофильмах детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

“Во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайт видео, на которых сняты 143 сцены сексуального характера. В создании порнофильмов и фотографий негодяи использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители смогли собрать достаточно доказательств, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.

“В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах”, — добавили в пресс-центре полиции.

Отмечается, что одного человека суд взял под стражу. “Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего — объявили в международный розыск и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской преступная группа создавала и продавала детское порно.

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