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У Києві три чоловіки знімали дітей в порно

У Києві три чоловіки знімали дітей в порно

Київ • УНН

 • 158944 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Поліція Полтавщини скерувала до суду обвинувальні акти відносно трьох фігурантів, які знімали в порнофільмах дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавщини.

“Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила близько 2 терабайтів відео, на яких зафільмовані 143 сцени сексуального характеру. У створені порнофільмів і фотографій негідники використовували дівчат віком від 8 до 17 років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці змогли зібрати достатньо доказів, щоб висунути фігурантам звинувачення у скоєнні зґвалтувань, розбещенні неповнолітніх і малолітніх, а також у виготовленні і розповсюдженні порнографічної продукції з метою отримання надприбутків.

“У квартирах, що орендували чоловіки в Києві, поліція вилучила понад 10 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень готівкою. Іще понад 150 тисяч гривень заарештували на банківських рахунках”, — додали у пресцентрі поліції.

Зазначається, що одного чоловіка суд взяв під варту. “Другого, який був пособником злочинної діяльності, відпустили під заставу. Третього — оголосили в міжнародний розшук та заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає фігурантів винними у сукупності цих злочинів, їм загрожує до 15 років позбавлення волі”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині злочинна група створювала і продавала дитяче порно.

Українські Національні Новини

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