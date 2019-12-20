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На Дніпропетровщині злочинна група створювала і продавала дитяче порно

На Дніпропетровщині злочинна група створювала і продавала дитяче порно

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині злочинну групу у створенні та продажі дитячої порнографії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту кіберполіції України.

“До створення такого контенту залучалися діти від 9 до 13 років. До місця створення таких відео дітей відвозили їх батьки, за що отримували кошти. Для приховання діяльності таких порностудій, вони розміщувалися у сільській місцевості Дніпропетровської області. Первинну інформацію щодо поширення в мережі відео порнографічного характеру за участі малолітніх дітей Кіберполіція отримала від колег з Австралії. Під час проведення досудового розслідування українські поліцейські встановили усіх учасників злочинної групи, причетних до створення та продажу дитячої порнографії”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що порностудії розміщувались на території Дніпропетровської області. До організації такої діяльності був причетний 43-річний мешканець Дніпропетровської області, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їх дітей у створенні порнографічних відео.

“В подальшому ці жінки з особистої згоди, за грошові кошти надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовлені порнографічного контенту. Так, вони особисто привозили своїх дітей до обумовлених місць розташування порностудій. Попередньо, з дітьми проводилася роз’яснювальна бесіда щодо виконання усіх вимог оператора”, — повідомили у відділі комунікації.

Повідомляється, що для конспірації, студії розташовувалися у сільській місцевості, а відзнятий порнографічний матеріал збувався в мережі за допомогою засобів анонімізації. Розрахунок за продаж дитячої порнографії відбувався виключно за допомогою криптовалюти.

“Сьогодні, 20 грудня, працівники запорізького відділу кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запорізької області, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 2, проводять одночасно шість санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, де розміщуються порностудії та проживають учасники злочинної групи. Наразі поліцейські вже виявили докази протиправної діяльності фігурантів справи. Вилучається техніка, яка у подальшому буде направлена на експертизу”, — додали у відділі комунікації.

Вказано, що справу кваліфіковано за ч. 4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. За результатами проведених обшуків буде вирішуватися питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи. За створення та продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію.

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