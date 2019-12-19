В Одесі затримали чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який на закритих тематичних форумах розповсюджував дитячу порнографію. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Чоловік був учасником закритих тематичних форумів. За вказівкою замовників такого контенту, він надсилав їм посилання із завантаженими файлами. Натомість – отримував доступ до нових файлів з дитячим порно. В його квартирі поліція провела обшук, під час якого було отримано докази його причетності до поширення протиправного контенту. Справу скеровано до суду", - сказано у повідомленні.
Працівники кіберполіції в Одеській області спільно з детективами поліції Одещини, за процесуального керівництва прокуратури Одеської області, встановили причетність до такої діяльності 31-річного мешканця Одещини. Свою протиправну діяльність він здійснював починаючи з 2018 року.
Зазвичай поширення дитячої порнографії здійснював надаючи доступ замовнику до хмарного сховища, де зберігався архів з протиправним контентом.
"Під час проведення обшуку в його будинку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Кіберполіція провела огляд вилученого майна та виявила докази причетності чоловіка до розповсюдження відеозаписів та зображень дитячої порнографії. Техніку було направлено на експертизу, яка підтвердила попередню інформацію слідства", - додається у повідомленні.
За даним фактом досудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні фактів розповсюдження зображень, кіно-, та відеопродукції, що містить дитячу порнографію. Наразі йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Херсоні викрили жителя обласного центру, який займався розповсюдженням дитячої порнографії через мережу Інтернет.