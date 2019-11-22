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В Херсоні викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію

В Херсоні викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію

Київ • УНН

 • 31732 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Херсоні викрили жителя обласного центру, який займався розповсюдженням дитячої порнографії через мережу Інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

Як розповів начальник кіберполіції Херсонщини Богдан Палісіка, поліцейські з’ясували, що 34-річний херсонець завантажував відеофайли з ознаками дитячої порнографії в мережу Інтернет та розміщував на спеціалізованих закритих файлообмінниках.

“Поліцейські отримали в суді санкцію та провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. У квартирі херсонця вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, безпосередньо з яких здійснювалося поширення протиправного контенту”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі тривають подальші слідчі дії.

Як раніше повідомлялося в УНН, з початку цього року в Україні обліковано понад 700 кримінальних правопорушень через ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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