В Херсоні викрили чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Херсоні викрили жителя обласного центру, який займався розповсюдженням дитячої порнографії через мережу Інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
Як розповів начальник кіберполіції Херсонщини Богдан Палісіка, поліцейські з’ясували, що 34-річний херсонець завантажував відеофайли з ознаками дитячої порнографії в мережу Інтернет та розміщував на спеціалізованих закритих файлообмінниках.
“Поліцейські отримали в суді санкцію та провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. У квартирі херсонця вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, безпосередньо з яких здійснювалося поширення протиправного контенту”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі тривають подальші слідчі дії.
Як раніше повідомлялося в УНН, з початку цього року в Україні обліковано понад 700 кримінальних правопорушень через ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.