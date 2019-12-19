В Одессе задержали мужчину, который распространял детскую порнографию

"Мужчина был участником закрытых тематических форумов. По указанию заказчиков такого контента, он посылал им ссылку с загруженными файлами. Вместо этого - получал доступ к новым файлам с детским порно. В его квартире полиция провела обыск, во время которого было получены доказательства его причастности к распространению противоправного контента. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

Работники киберполиции в Одесской области совместно с детективами полиции Одесской области, за процессуального руководства прокуратуры Одесской области установили причастность к такой деятельности 31-летнего жителя Одесской области. Свою противоправную деятельность он осуществлял начиная с 2018 года.

Обычно распространение детской порнографии осуществлял предоставляя доступ заказчику до облачного хранилища, где хранился архив с противоправным контентом.

"Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Киберполиция провела обзор изъятого имущества и обнаружила доказательства причастности мужчины к распространению видеозаписей и изображений детской порнографии. Технику было направлено на экспертизу, которая подтвердила предварительную информацию следствия", - добавляется в сообщении.

По данному факту досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированному по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении фактов распространения изображений, кино- и видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Херсоне разоблачили жителя областного центра, который занимался распространением детской порнографии через Интернет.