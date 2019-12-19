В Одессе задержали мужчину, который распространял детскую порнографию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, который на закрытых тематических форумах распространял детскую порнографию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Мужчина был участником закрытых тематических форумов. По указанию заказчиков такого контента, он посылал им ссылку с загруженными файлами. Вместо этого - получал доступ к новым файлам с детским порно. В его квартире полиция провела обыск, во время которого было получены доказательства его причастности к распространению противоправного контента. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Работники киберполиции в Одесской области совместно с детективами полиции Одесской области, за процессуального руководства прокуратуры Одесской области установили причастность к такой деятельности 31-летнего жителя Одесской области. Свою противоправную деятельность он осуществлял начиная с 2018 года.
Обычно распространение детской порнографии осуществлял предоставляя доступ заказчику до облачного хранилища, где хранился архив с противоправным контентом.
"Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Киберполиция провела обзор изъятого имущества и обнаружила доказательства причастности мужчины к распространению видеозаписей и изображений детской порнографии. Технику было направлено на экспертизу, которая подтвердила предварительную информацию следствия", - добавляется в сообщении.
По данному факту досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированному по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении фактов распространения изображений, кино- и видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.
Напомним, в Херсоне разоблачили жителя областного центра, который занимался распространением детской порнографии через Интернет.