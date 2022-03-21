В Киеве и области снова усиливают комендантский час: Кличко объяснил, почему
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем в Киеве и области военное командование снова усиливает комендантский час, который продлится с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта. Об этом Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов, передает УНН.
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“Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать своих домов и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать к ним сразу после сигнала тревоги. Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Не тайна, что такие есть в нашем городе. Большое количество ДРГ уже ликвидированы. И военные и правоохранители будут работать над выявлением и обезвреживанием диверсантов”, - сказал Кличко.
Детали
По словам мэра Киева, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города русскими войсками направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице и посеять панику среди людей.
"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И русские уже от бессилия начинают бить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, что воюют, якобы, исключительно с военными, - сказал мэр столицы. - Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия”, - подчеркнул Виталий Кличко.
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