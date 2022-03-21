У Києві та області знову посилюють комендантську годину: Кличко пояснив, чому

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“Посилення комендантської години пов’язане з великою ймовірністю нових обстрілів. Тому військові рекомендують не покидати своїх домівок і, якщо є можливість, залишатися в укриттях. Або слідувати до них одразу після сигналу тривоги. По-друге, це пов’язано з активною роботою диверсійно-розвідувальних груп. Не таємниця, що такі є в нашому місті. Велика кількість ДРГ вже ліквідовані. І військові та правоохоронці працюватимуть над виявленням і знешкодженням диверсантів”, – сказав Кличко.

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За словами мера Києва, збільшення кількості обстрілів житлових кварталів міста російськими військами спрямоване на те, щоб дестабілізувати ситуацію в столиці та посіяти паніку серед людей.

“Агресор хотів захопити Київ протягом 2-3 діб. Нічого у нього не вийшло. Наші військові дають гідну відсіч. І росіяни вже від безсилля починають гатити по домівках мирних людей. Розказуючи у своїй пропаганді, що воюють, нібито, виключно з військовими, – сказав мер столиці. – Я переконаний, що вони відповідатимуть за свої варварські дії”, – наголосив Віталій Кличко.

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