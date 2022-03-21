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У Києві від обстрілів агресора уже загинули 65 мирних мешканців, із них – 4 дітей

У Києві від обстрілів агресора уже загинули 65 мирних мешканців, із них – 4 дітей

Київ • УНН

 • 123901 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Від обстрілів агресора у Києві, від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Украіну, загинули 65 мирних мешканців. Із них – 4 дітей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону українських телеканалів, передає УНН.

Цитата

“У нас в місті на сьогоднішній день майже 300 людей постраждали від обстрілів російськими військами, в тому числі – 16 дітей. Чимало людей знаходяться у лікарнях. Загинули 65 мирних мешканці столиці. Серед них – 4 дітей”, – сказав Кличко.

Деталі

Мер Києва зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати місто через провал плану швидкого захоплення столиці.

“Агресор хотів захопити Київ протягом 2-3 діб. Нічого у нього не вийшло. Наші військові дають гідну відсіч. І росіяни вже від безсилля починають гатити по домівках мирних людей. Розказуючи у своїй пропаганді, що воюють, нібито, виключно з військовими, – підкреслив мер столиці. – Я переконаний, що вони відповідатимуть за свої варварські дії”, – наголосив Віталій Кличко.

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