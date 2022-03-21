В Киеве от обстрелов агрессора уже погибли 65 мирных жителей, из них - 4 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. От обстрелов агрессора в Киеве, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 65 мирных жителей. Из них - 4 детей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов, передает УНН.
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“У нас в городе на сегодняшний день почти 300 человек пострадали от обстрелов российскими войсками, в том числе 16 детей. Многие находятся в больницах. Погибли 65 мирных жителей столицы. Среди них - 4 детей”, - сказал Кличко.
Детали
Мэр Киева отметил, что российские войска продолжают обстреливать город из-за провала плана быстрого захвата столицы.
"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И русские уже от бессилия начинают бить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, что воюют, якобы, исключительно с военными, - подчеркнул мэр столицы. - Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия”, - подчеркнул Виталий Кличко.