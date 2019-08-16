В Киеве будут судить женщину, которая завладела коммунальной квартирой стоимостью 1,75 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины, которая мошенническим путем завладела 2-комнатной квартирой, принадлежащей к коммунальной собственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Досудебным расследованием установлено, что с целью завладения коммунальным имуществом злоумышленница подделала решение Подольского районного суда г. Киева, предоставила частному нотариусу для внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество. Совершив сделку, женщина начала незаконно проживать в этой квартире.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Органами прокуратуры принимаются меры по возврату объекта жилой недвижимости в коммунальную собственность Киева.
Напомним, в Киеве организованная преступная группа завладела 17 квартирами.