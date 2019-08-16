У Києві судитимуть жінку, яка заволоділа комунальною квартирою вартістю 1,75 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувачувальний акт відносно 40-річної жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа 2-кімнатною квартирою, що належить до комунальної власності. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння комунальним майном зловмисниця підробила рішення Подільського районного суду м. Києва, яке надала приватному нотаріусу для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Здійснивши угоду, жінка почала незаконно проживати в цій квартирі.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
За вчинений злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Органами прокуратури вживаються заходи щодо повернення об’єкту житлової нерухомості до комунальної власності м. Києва.
Нагадаємо, у Києві організована злочинна група заволоділа 17 квартирами.