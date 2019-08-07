Квартирна афера у Києві: шахраї заволоділи 17 об’єктами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронці встановили, що організована злочинна група незаконно заволоділа 17 об’єктами нерухомості в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Встановлено, що організована група осіб, до складу якої входило п’ятеро осіб, у тому числі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, діяла на території міста Києва з кінця 2016 року по жовтень 2018 року.
“На сьогодні установлено, що за вказаний період шахраям вдалося незаконно привласнити 17 об’єктів нерухомості у столиці. При цьому завдано збитків територіальній громаді міста Києва на суму 8 млн грн., спадкоємцям померлих власників квартир — 4,7 млн грн. та покупцям квартир — на суму 3,5 млн. грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що учасники організованої групи після отримання інформації про смерть самотніх власників квартир виготовляли підроблені документи, на підставі яких надалі реєстрували право власності на необізнаних у злочинному умислі осіб.
“Окрім того, з метою поновлення порушених прав територіальної громади м. Києва, Київською місцевої прокуратурою № 7 вже пред’явлено 9 позовів про повернення викрадених квартир до комунальної власності”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що організатору та одному із виконавців обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Також, у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів. Слідство у даному провадженні триває.
Нагадаємо, за результатами спільної спецоперації Київської місцевої прокуратури № 7 та СБУ викрито діяльність злочинної групи, учасники якої шляхом використання підроблених документів заволоділи 7 житловими приміщеннями у столиці, а надалі привласнили грошові кошти від їх продажу у сумі понад 5 млн гривень.
Раніше в межах даного кримінального провадження прокуратура вже повідомила про підозру двом особам за фактом заволодіння за підробленими документами 7 квартирами громадян у Києві, а також грошовими коштами від їх продажу.