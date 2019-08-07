Квартирная афера в Киеве: мошенники завладели 17 объектами

Установлено, что организованная группа лиц, в состав которой входило пять человек, в том числе частный нотариус Киевского городского нотариального округа, действовала на территории города Киева с конца 2016 года по октябрь 2018 года.

"На сегодняшний день установлено, что за указанный период мошенникам удалось незаконно присвоить 17 объектов недвижимости в столице. При этом нанесен ущерб территориальной общине города Киева на сумму 8 млн грн, наследникам умерших владельцев квартир - 4,7 млн грн и покупателям квартир - на сумму 3,5 млн грн ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участники организованной группы после получения информации о смерти одиноких владельцев квартир изготавливали поддельные документы, на основании которых в дальнейшем регистрировали право собственности на несведущих в преступном умысле людей.

"Кроме того, с целью восстановления нарушенных прав территориальной громады г. Киева, Киевской местной прокуратурой № 7 уже предъявлено 9 исков о возвращении похищенных квартир в коммунальную собственность", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что организатору и одному из исполнителей избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов. Следствие по данному производстве продолжается.

Напомним, по результатам совместной спецоперации Киевской местной прокуратуры № 7 и СБУ пресечена деятельность преступной группы, участники которой путем использования поддельных документов завладели 7 жилыми помещениями в столице, а в дальнейшем присвоили денежные средства от их продажи в сумме более 5 млн гривен.

Ранее в рамках данного уголовного производства прокуратура уже сообщила о подозрении двум лицам по факту завладения по поддельным документам 7 квартирами граждан в Киеве, а также денежными средствами от их продажи.