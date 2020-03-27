В Киеве будут судить менеджмент "Банка Богуслав" за нанесенный ущерб финучреждению в размере 21,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В суд направлено обвинительное акт по трем должностных лиц ПАО “Банк Богуслав” и главного экономиста НБУ, которые нанесли ущерб финучреждению на сумму около 21,6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Прокуратурой города Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц ПАО „Банк Богуслав“ и главного экономиста НБУ, подозреваемых в нанесении ущерба финучреждении в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что между ОАО “Банк Богуслав” и коммерческой структурой, “подконтрольной” указанным должностным лицам, был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.
“Несмотря на отсутствие залогового имущества, заместителем председателя правления банка, который действовал в сговоре с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса банка и начальником службы безопасности, на счета подконтрольной компании были перечислены 21,6 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Следовательно, в результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, ОАО “Банк Богуслав” был нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.
“Должностным лицам банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка)”, — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о подозрении главному экономисту Нацбанка Украины, подписал акт проверки залогового имущества, несмотря на его отсутствие, по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
“С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокурором в интересах государства в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в уголовном производстве заявлен гражданский иск на вышеуказанную сумму”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН ранее, завершено расследование в отношении менеджмента ПАО “Банк Богуслав” и должностного лица НБУ, подозреваемых в присвоении 21,6 миллиона гривен.