В Киеве будут судить менеджмент "Банка Богуслав" за нанесенный ущерб финучреждению в размере 21,6 млн грн

КИЕВ. 27 марта. УНН. В суд направлено обвинительное акт по трем должностных лиц ПАО “Банк Богуслав” и главного экономиста НБУ, которые нанесли ущерб финучреждению на сумму около 21,6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.