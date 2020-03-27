У Києві судитимуть менеджмент "Банку Богуслав" за завдані збитки фінустанові у розмірі 21,6 млн грн

“Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох посадових осіб ПАТ „Банк Богуслав“ та головного економіста НБУ, яких підозрюють у завданні збитків фінустанові у особливо великих розмірах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між ПАТ “Банк Богуслав” та комерційною структурою, “підконтрольною” вказаним посадовим особам, був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання.

“Незважаючи на відсутність заставного майна, заступником голови правління банку, який діяв у змові з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу банку та начальником служби безпеки, на рахунки підконтрольної компанії були перераховані 21,6 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, що забезпечувало б їх повернення, ПАТ “Банк Богуслав” було завдано збитків на вищезазначену суму.

“Посадовим особам банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомлено про підозру головному економісту Нацбанку України, який підписав акт перевірки заставного майна, незважаючи на його відсутність, за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

“З метою відшкодування збитків, заподіяних злочином, прокурором в інтересах держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на вищезазначену суму”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН раніше, завершено розслідування відносно менеджменту ПАТ “Банку Богуслав” та посадовця НБУ, яких підозрюють у привласненні 21,6 мільйона гривень.