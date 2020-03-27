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У Києві судитимуть менеджмент "Банку Богуслав" за завдані збитки фінустанові у розмірі 21,6 млн грн

У Києві судитимуть менеджмент "Банку Богуслав" за завдані збитки фінустанові у розмірі 21,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. До суду скеровано обвинувачувальний акт щодо трьох посадових осіб ПАТ “Банк Богуслав” та головного економіста НБУ, які завдали збитків фінустанові на суму близько 21,6 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох посадових осіб ПАТ „Банк Богуслав“ та головного економіста НБУ, яких підозрюють у завданні збитків фінустанові у особливо великих розмірах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між ПАТ “Банк Богуслав” та комерційною структурою, “підконтрольною” вказаним посадовим особам, був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання.

“Незважаючи на відсутність заставного майна, заступником голови правління банку, який діяв у змові з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу банку та начальником служби безпеки, на рахунки підконтрольної компанії були перераховані 21,6 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, що забезпечувало б їх повернення, ПАТ “Банк Богуслав” було завдано збитків на вищезазначену суму.

“Посадовим особам банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомлено про підозру головному економісту Нацбанку України, який підписав акт перевірки заставного майна, незважаючи на його відсутність, за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

“З метою відшкодування збитків, заподіяних злочином, прокурором в інтересах держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на вищезазначену суму”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН раніше, завершено розслідування відносно менеджменту ПАТ “Банку Богуслав” та посадовця НБУ, яких підозрюють у привласненні 21,6 мільйона гривень.

Українські Національні Новини

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