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У справі про привласнення 20 млн грн "Банку Богуслав" завершено розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Завершено розслідування відносно менеджменту ПАТ "Банку Богуслав" та посадовця НБУ, яких підозрюють у привласненні 21,6 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У справі про привласнення 20 млн грн "Банку Богуслав" завершено розслідування

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва, слідчим управлінням ГУ НП в Києві завершено досудове розслідування відносно трьох посадовців ПАТ "Банк Богуслав" та головного економіста НБУ, діями яких фінансовій установі завдано збитків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Також, наразі відповідно ст. 290 КПК України стороні захисту відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду.

"Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Банк Богуслав" та "підконтрольною" його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура міста Києва оголосила про підозру трьом посадовцям ПАТ "Банк Богуслав" та головному економісту відділу НБУ, через завдання збитків банку у сумі понад 21,6 млн гривень.

Як повідомлялося в УНН, посадовці банку в Києві привласнили понад 20 млн гривень.

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