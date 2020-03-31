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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84023 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101618 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109611 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98249 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131375 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции

В Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 18162 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции людьми, которые болеют COVID-19 в легкой форме и их контактными лицами. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений, кто прибыв из-за рубежа или контактируя с инфицированными, не сообщил и не дал информацию, не самоизолировался. Но наша задача - защитить всех людей от этих людей, которые являются безответственными нарушителями. Поэтому мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", - сказал городской голова.

По его словам, мониторинговый центр уже работает над сбором информации от семейных врачей, киевского лабораторного центра МОЗ, Госпогранслужбы, Нацполиции и других жителей города.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и будет помогать тем, кто самоизолировался, чтобы вовремя получить медицинскую помощь, если она потребуется", - отметил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них - женщина-медик.

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