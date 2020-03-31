В Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции людьми, которые болеют COVID-19 в легкой форме и их контактными лицами. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений, кто прибыв из-за рубежа или контактируя с инфицированными, не сообщил и не дал информацию, не самоизолировался. Но наша задача - защитить всех людей от этих людей, которые являются безответственными нарушителями. Поэтому мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом", - сказал городской голова.
По его словам, мониторинговый центр уже работает над сбором информации от семейных врачей, киевского лабораторного центра МОЗ, Госпогранслужбы, Нацполиции и других жителей города.
"Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и будет помогать тем, кто самоизолировался, чтобы вовремя получить медицинскую помощь, если она потребуется", - отметил Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них - женщина-медик.