У Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції людьми, які хворіють COVID-19 в легкій формі та їх контактними особами. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Ми не можемо захистити тих, хто свідомо порушує правила обмежень, хто прибувши з-за кордону або контактуючи з інфікованими, не повідомив і не дав інформацію, не самоізолювався. Але наше завдання – захистити всіх людей від цих людей, які є безвідповідальними порушниками. Тому ми створили у Києві моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими, а також правил обсервації людьми, які повернулись з країн, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус", - сказав міський голова.
З його слів, моніторинговий центр вже працює над збором інформації від сімейних лікарів, київського лабораторного центру МОЗ, Держприкордонслужби, Нацполіції та інших мешканців міста.
"Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію, а й буде контролювати дотримання режиму самоізоляції та допомагати тим, хто самоізолювався, вчасно отримати медичну допомогу, якщо вона буде потрібна", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві вже 107 інфікованих коронавірусом, серед них - жінка-медик.