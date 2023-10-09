В Киеве стартовал отопительный сезон: к теплу начали подключать больницы, школы и садики — Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В столице стартовал отопительный сезон. К теплу начали подключать по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы и детские сады. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Цитата
“Столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, садики, по заявкам их руководителей”, — сообщил городской голова Виталий Кличко.
Детали
Жилые дома и здания коммунальной сферы к теплу подсоединят когда три дня подряд среднесуточная температура в столице будет держаться на отметке +8 градусов, или ниже. А общий прогноз погоды будет обещать и дальнейшее похолодание.
Тогда же отопление включат и домах ОСМД, ЖСК и ведомственных зданиях. Однако, заметим, что для подачи тепла вышеупомянутые объединения должны подать в горсовет соответствующие заявки на подключение.
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Напомним
Подготовка к отопительному сезону в столице началась еще в середине сентября. Тогда Совет обороны Киева распорядился подготовить к подключению системы теплоснабжения объектов социальной сферы: учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, социально-медицинских учреждений.