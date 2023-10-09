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У Києві стартував опалювальний сезон: до тепла почали підключати лікарні, школи та садки — Кличко

У Києві стартував опалювальний сезон: до тепла почали підключати лікарні, школи та садки — Кличко

Київ • УНН

 • 1084356 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У столиці стартував опалювальний сезон. До тепла почали підключати за заявками керівників об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи та дитячі садочки. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“Столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, садки, за заявками їхніх керівників”, — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Деталі

Житлові будинки та будівлі комунальної сфери до тепла під’єднають коли три дні підряд середньодобова температура у столиці триматиметься на позначці +8 градусів, або нижче. А загальний прогноз погоди обіцятиме й подальше похолодання.

Тоді ж опалення увімкнуть і будинках ОСББ, ЖБК та відомчіх будівлях. Однак, зауважимо, що для подачі тепла вищезазначені об’єднання мають подати до міськ ради відповідні заявки на підключення.

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Нагадаємо

Підготовка до опалювального сезону у столиці розпочалась ще у середині вересня. Тоді Рада оборони Києва розпорядилась підготувати до підключення системи теплопостачання об’єктів соціальної сфери — закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ.

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