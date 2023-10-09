У Києві стартував опалювальний сезон: до тепла почали підключати лікарні, школи та садки — Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У столиці стартував опалювальний сезон. До тепла почали підключати за заявками керівників об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи та дитячі садочки. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Цитата
“Столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, садки, за заявками їхніх керівників”, — повідомив міський голова Віталій Кличко.
Деталі
Житлові будинки та будівлі комунальної сфери до тепла під’єднають коли три дні підряд середньодобова температура у столиці триматиметься на позначці +8 градусів, або нижче. А загальний прогноз погоди обіцятиме й подальше похолодання.
Тоді ж опалення увімкнуть і будинках ОСББ, ЖБК та відомчіх будівлях. Однак, зауважимо, що для подачі тепла вищезазначені об’єднання мають подати до міськ ради відповідні заявки на підключення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: як оформити субсидію, чи зростуть тарифи
Нагадаємо
Підготовка до опалювального сезону у столиці розпочалась ще у середині вересня. Тоді Рада оборони Києва розпорядилась підготувати до підключення системи теплопостачання об’єктів соціальної сфери — закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ.