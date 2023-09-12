Київ готується до підключення до теплопостачання садочків, шкіл та лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада оборони Києва розпорядилась підготуватись до підключення систем теплопостачання об’єктів соціальної сфери - закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, інформує УНН.
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“Керівники теплопостачальних підприємств і організацій (незалежно від форм власності) отримали розпорядження Ради оборони Києва забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах. Водночас прошу керівників об’єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання”, - заявив начальник КМВА.
Як зазначив Попко, ворог знов буде намагатися “занурити Київ у темряву і холод” Тому підготовка до опалювального сезону надважлива, вказав начальник КМВА.
Доповнення
8 вересня Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що понад 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.