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Київ готується до підключення до теплопостачання садочків, шкіл та лікарень

Київ готується до підключення до теплопостачання садочків, шкіл та лікарень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада оборони Києва розпорядилась підготуватись до підключення систем теплопостачання об’єктів соціальної сфери - закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, інформує УНН.

Цитата

“Керівники теплопостачальних підприємств і організацій (незалежно від форм власності) отримали розпорядження Ради оборони Києва забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах. Водночас прошу керівників об’єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання”, - заявив начальник КМВА.

Як зазначив Попко, ворог знов буде намагатися “занурити Київ у темряву і холод” Тому підготовка до опалювального сезону надважлива, вказав начальник КМВА.

Доповнення

8 вересня Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що понад 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.

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