Киев готовится к подключению к теплоснабжению садиков, школ и больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Совет обороны Киева распорядился подготовиться к подключению систем теплоснабжения объектов социальной сферы - учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, социально-медицинских учреждений. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, информирует УНН.
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“Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций (независимо от форм собственности) получили распоряжение Совета обороны Киева обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в этих заведениях. В то же время прошу руководителей объектов социальной сферы подготовить и подать соответствующие заявки на включение систем теплоснабжения”, - заявил начальник КГВА.
Как отметил Попко, враг вновь будет пытаться “погрузить Киев в темноту и холод” Поэтому подготовка к отопительному сезону сверхважна, указал начальник КГВА.
Дополнение
8 сентября Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что более 5,5 тысяч объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.