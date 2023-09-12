Киев готовится к подключению к теплоснабжению садиков, школ и больниц

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“Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций (независимо от форм собственности) получили распоряжение Совета обороны Киева обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в этих заведениях. В то же время прошу руководителей объектов социальной сферы подготовить и подать соответствующие заявки на включение систем теплоснабжения”, - заявил начальник КГВА.

Как отметил Попко, враг вновь будет пытаться “погрузить Киев в темноту и холод” Поэтому подготовка к отопительному сезону сверхважна, указал начальник КГВА.

Дополнение

8 сентября Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что более 5,5 тысяч объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.